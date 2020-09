Ecco in che condizioni versava questa notte una delle cuccette sull’Intercity da Bari per Torino. La denuncia di un lettore di Borderline24. Nelle foto inviate si notano tappezzeria e poggiatesta sporchissimi di chissà quali sostanze. Il lettore ha proceduto autonomamente ad una pulizia delle superfici riscontrando tanta polvere. “Non ci hanno neanche misurato la temperatura e le cuccette fanno davvero schifo. Le abbiamo trovate in uno stato terribile”, denuncia. In basso le foto della sporcizia in una delle cuccette acquistate per il viaggio notturno.

