Nuova allerta meteo della Protezione civile in Puglia. Due gli avvisi. Il primo per precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L’allerta è di livello arancione in Capitanata e Gargano e gialla nel resto della Puglia. Attesi anche venti di burrasca da oggi e per 48 ore con mareggiate lungo le coste esposte: in questo caso in tutta la Puglia l’allerta è arancione.

