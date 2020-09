Gianni De Gennaro sarà il nuovo presidente dalla Popolare di Bari. L’indiscrezione è del Sole 24ore. De Gennaro sarà designato durante l’assemblea dei soci, convocata dai commissari straordinari per il 15 ottobre.

De Gennaro, ex capo della Polizia, ex-sottosegretario alla Presidenza del Governo Monti e, per quasi 7 anni, presidente di Leonardo, è nella lista di Mediocredito Centrale (Mcc), che ha il 97% del capitale sociale della Popolare.

Nel cda entreranno altri sei consiglieri. Si vocifera di Giampiero Bergami (direttore generale da qualche settimana), e, sempre in quota Mcc, anche Elena De Gennaro. Nel cda anche Paola Girdinio, indipendente, ed i pugliesi Cinzia Capano, avvocato, già assessore nella giunta comunale di Michele Emiliano e parlamentare PD nella XVI^ legislatura, gli avvocati Roberto Fusco e Bartolomeo Cozzoli, quest’ultimo di Bisceglie, nella Bat, molto vicino al ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e già commissario straordinario (legge Marzano) per alcuni anni, della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza, ente in amministrazione straordinaria, più noto come Casa della Divina Provvidenza. (Foto wikipedia)

