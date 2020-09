L’Università di Bari ha riaperto le porte agli studenti con le lezioni in presenza dal 23 settembre. Ma secondo un programma preciso, sviluppato per fronteggiare l’emergenza Covid. Ed una delle novità è rappresentata dalla app per prenotare il posto in aula per seguire le lezioni. Ma come funziona?

Lo studente può prenotare il posto in aula per le lezioni in presenza della settimana successiva (non di quella in corso), scegliendo gli insegnamenti di interesse. Se al momento della prenotazione ci sono posti disponibili lo studente riceve conferma della prenotazione. Se, invece, al momento della prenotazione non risultano più posti disponibili, lo studente entrerà in una lista di attesa che potrebbe scorrere in caso di cancellazione di posti prenotati. Gli studenti che non ricevono conferma di prenotazione del posto possono seguire le lezioni online. Non è necessario usare la app PrenotaUNIBA se si intende seguire le lezioni a distanza che ovviamente dovranno essere garantite per tutti i corsi.

In aula si accede solo su prenotazione del posto. Vige l’obbligo di mascherina e distanziamento. Anche le sedute di laurea si terranno in presenza, con tre ospiti per ogni laureando. Saranno riattivati laboratori, tirocini e saranno garantiti i progetti di mobilità internazionale verso i Paesi ritenuti sicuri. Sono inoltre programmate attività di sanificazione periodica degli spazi.

Le immatricolazioni quest’anno sono 4.053 (2300 donne, 1853 uomini) rispetto alle 3.945 del 2019, con un incremento degli iscritti alle facoltà di Informatica, Lettere e Lingue, Giurisprudenza. Complessivamente gli studenti iscritti ai 124 corsi sono circa 42mila, che si aggiungono a 1350 docenti e 1347 unità di personale tecnico-amministrativo (il 50% continuerà a lavorare in smart working).

