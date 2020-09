Le compagnie aeree Blue Panorama, Easyjet, Ryanair e Vueling sono state coinvolte in quattro procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come già avvenuto in precedenza per Alitalia e Volotea.

I procedimenti sarebbero stati avviati a seguito della crescita delle segnalazioni da parte dei consumatori in merito: nel mirino del Garante, le operazioni di vendita di biglietti per voli in seguito cancellati a causa del Covid-19, pur essendo programmati in periodo nel quale non erano più vigenti i limiti di circolazione imposti dai provvedimenti governativi.

