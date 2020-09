“Con immenso dispiacere ma con la coscienza pulita e l’animo sereno rassegno le mie dimissioni dalla carica di Sindaco di Valenzano”. L’annuncio è di Giampaolo Romanazzi, sindaco di Valenzano.

“Ho creduto – scrive- in un progetto che ponesse alla base il bene di questo paese e per questo ho accettato la candidatura a Sindaco e ho lavorato in questi mesi.Sono stati mesi difficili, mesi in cui si è affrontato non solo l’ordinario ma anche una pandemia imprevista che ha messo a dura prova una struttura amministrativa sottodimensionata rispetto alle necessità”.

“Per affrontare il presente – continua – e proiettarsi nel futuro vi è però la necessità di una compagine di governo determinata e coesa ma, ad oggi, le fratture createsi tra le forze politiche che hanno sostenuto la mia candidatura impediscono quella unità di intenti necessaria a dare una svolta vera e, talvolta, ciò ha rallentato il lavoro di questi mesi.È stata paventata da alcune delle forze politiche di maggioranza la necessità di una maggiore incisività nell’azione di governo e a tal fine si stava esperendo il tentativo di rivedere la composizione dell’esecutivo. Tale obiettivo, per dinamiche che non mi appartengono, non è stato raggiunto, peraltro non posso subire il tentativo da parte di alcune forze di maggioranza di non rispettare una prerogativa esclusiva del Sindaco”.

“Allo stesso modo non posso accettare di subire veti di carattere egoistico che nulla hanno a che fare con l’azione di governo – conclude -Non ero e non sono disponibile, pur di fare il Sindaco di questo bellissimo paese, ad accettare pressioni, condizionamenti e aut aut da parte di chicchessia ma soprattutto non voglio venir meno agli impegni presi con gli elettori che meritano rispetto e lealtà.Purtroppo gli ultimi avvenimenti non hanno potuto che farmi prendere atto della mancanza delle condizioni politiche atte a consentirmi di continuare a svolgere con serenità un compito che avrebbe richiesto, in una fase quanto mai delicata, il massimo dell’impegno da parte di tutti.

Sino al ventesimo giorno dopo queste mie dimissioni, cosi come previsto dalla legge, continuerò a svolgere il mio ruolo di Sindaco con l’impegno di sempre”.

