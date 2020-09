Piazza Ferrarese si trasforma, per due serate consecutive, nell’insolita cornice per la cerimonia di laurea degli studenti che hanno discusso la tesi in videocollegamento, durante il lockdown. È un’iniziativa del Politecnico di Bari, intitolata Graduation Days, organizzata con il supporto dell’amministrazione comunale, in programma lunedì 28 e martedì 29, a partire dalle 17.

Il rettore, Francesco Cupertino, consegnerà la meritata pergamena a circa 400 neodottori di vari corsi di laurea. Sono previsti gli interventi del sindaco, Antonio Decaro, del presidente della Regione, Michele Emiliano e le testimonianze degli studenti e di alcuni imprenditori pugliesi maggiormente rappresentativi dell’industria più innovativa e ad alta tecnologia. «Sarà il giusto riconoscimento per i sacrifici dei nostri ragazzi – commenta Cupertino – e un’occasione straordinaria per rinsaldare ulteriormente il vincolo di comunità che tutti noi abbiamo riscoperto in quel periodo drammatico. Ora vogliamo condividere questa esperienza con il territorio – aggiunge il rettore del Politecnico – guardando insieme al futuro per affrontarlo con ottimismo, progettualità e tanta voglia di nuovi e maggiori successi».

All’area allestita per l’evento potranno accedere gli studenti che riceveranno la pergamena, suddivisi in due gruppi (il primo alle 17 e il secondo alle 20.30) per ognuna delle due giornate, accompagnati ognuno da massimo due persone.

