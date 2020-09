Donato Pentassuglia sarà il prossimo assessore all’agricoltura della Regione Puglia. Lo ha confermato il rieletto presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. «Stiamo già cercando di capire che forma dare a questa Giunta», ha spiegato Emiliano.

«Io ho lavorato molto e mi sono prodigato tenendo con me le deleghe alla sanità e all’agricoltura. È giunto il momento che la Giunta abbia un suo assetto fisiologico e ci sia, oltre che l’assessore alla sanità anche l’assessore all’agricoltura. Una delle persone che sicuramente ha più competenza in questa materia è il presidente della commissione agricoltura, Donato Pentassuglia, lavoratore eccezionale, persona che forse avrei dovuto impiegare sin dall’inizio, nei precedenti cinque anni, e per varie ragioni questo non è avvenuto. Sempre che il Partito Democratico sia d’accordo e penso che lo sia, sarebbe uno splendido assessore all’agricoltura».

