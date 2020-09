Il Bari comincia il campionato espugnando la Virtus Francavilla con il risultato di 2-3. Il tecnico biancorosso Gaetano Auteri conferma il 3-4-3 visto in Coppa Italia mercoledì sera con un paio di variazioni nell’undici titolare: davanti a Frattali il terzetto composto da Celiento, Sabbione e il rientrante capitano Di Cesare; la seconda novità è rappresentata dall’inserimento a destra di Ciofani, mentre sul settore sinistro conferma per D’Orazio con Maita e Bianco al centro. Nessuna novità nel tridente offensivo con D’Ursi e Marras per dare sostegno ad Antenucci.

Squadre in campo al ‘Giovanni Paolo II’: Bari in completo nero con rifiniture biancorosse, padroni di casa in maglia biancoceleste, calzoncini e calzettoni bianchi. Prima del via viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Daniele De Santis, giovane arbitro ucciso a Lecce con la fidanzata.

Il Bari è andato subito avanti di tre gol (Antenucci, D’Orazio e D’Ursi) dopo mezz’ora di gioco ma nella fase finale del primo tempo, ha consentito ai padroni di casa di accorciare nel punteggio fino a 2-3 con le reti di Perez e Franco. (Foto SSC Bari)

