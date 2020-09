Nuovo appuntamento per i più piccoli, domani, con un altro Family concert in cui il maestro Giovanni Pelliccia dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli. In programma musiche La bella Melusina, Ouverture da Concerto in Fa Maggiore, Op. 32 di Felix Mendelssohn, Ouverture dall’opera La Cenerentola di Gioachino Rossini, Ouverture dall’opera Oberon di Carl Maria von Weber e Cinque brani scelti dalla raccolta Danze Slave di Antonín Dvořák. I Family Concert sono organizzati in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari ed i Cinque Municipi del capoluogo pugliese e propongono biglietti al costo di 1 euro per i bambini e i ragazzi fino ai 13 anni di età e di 5 euro per gli altri spettatori. I prossimi appuntamenti della rassegna Family Concert sono in programma al Petruzzelli domenica 18 ottobre alle 18.00 con la direzione di Carmine Pinto e sabato 5 dicembre alle 18.00 con la direzione di Alvise Casellati. (Ansa)

