Si è presentata al Perrino di Brindisi in pessime condizioni igieniche. Con piaghe con all’interno persino larve di mosche. La storia di un donna 61enne è stata raccontata dalla Gazzetta del Mezzogiorno. La donna, che secondo i medici non si lavava o non veniva lavata da mesi, soffre di obesità, insufficienza renale cronica, scompenso cardiaco, piaghe da decubito in diversi punti del corpo, persino sui gomiti. Sono stati attivati i servizi sociali anche per capire da quanto tempo la donna vive in condizioni così precarie dal punto di vista igienico. La grave obesità le impedisce ogni movimento e quindi non è autonoma. La donna vive con il marito e il fratello sacerdote.

