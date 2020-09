Oggi lunedì 28 settembre 2020 in Puglia, su 1.456 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 90 casi positivi: 52 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 22 nella provincia BAT, 9 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 provincia non nota. Sono stati registrati 2 decessi in provincia di Foggia. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 400.565 test. Sono 4.600 i pazienti guariti e 2.419 i casi attualmente positivi.

Per quanto riguarda la situazione in provincia di Foggia e la positività di un operatore sanitario, la Asl di Foggia fa sapere che l’uomo, in buone condizioni di salute, è in isolamento fiduciario domiciliare. La situazione è sotto controllo. Il Servizio di Igiene aziendale ha già ricostruito le catene di contagio e disposto undici tamponi. I contatti stretti sono in isolamento domiciliare. Per tutti è stata attivata la sorveglianza sanitaria attiva volontaria. Mentre sui 22 casi nella Bat, 16 sono riconducibili ad una gita in pullman.