Un alunno di una scuola dell’infanzia di Altamura, la “Karol Wojtyla” del circolo didattico Roncalli è stato riscontrato positivo al Covid. La scuola resterà quindi chiusa fino al 4 ottobre per consentire gli interventi di sanificazione. Salgono a tre gli istituti chiusi solo ad Altamura per Covid: il tecnico Nervi chiuso in via precauzionale in seguito ad una festa di 18 anni dove sono stati trovati positivi e alla quale hanno partecipato studenti di quella scuola e la “Don Lorenzo Milani», chiusa per sanificazione fino al 30 settembre dopo un caso positivo tra il personale di segreteria. Il sindaco Rosa Melodia inoltre annuncia che i dati dell’Asl riportano altri 9 casi ad Altamura, facendo salire a 90 i contagi della seconda ondata.

