Questa sera è stato sottoposto a fermo il presunto assassino dei due fidanzati Eleonora Manta e Daniele De Santis uccisi la sera del 21 settembre scorso a Lecce. Il procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, ha fornito dettagli sull’identità dell’uomo. Si tratta di Antonio De Marco, studente di Scienze infermieristiche, di Casarano, di 21 anni, ex coinquilino dell’arbitro. L’uomo – secondo l’ipotesi accusatoria – avrebbe premeditato l’omicidio. Ma il movente non è ancora chiaro. “Sui biigliettini trovati – ha detto il procuratore – lo studio dell’itinerario ma anche la programmazione dell’azione, da precedere da attività prodromica all’omicidio, su cui per ora non si possono dare ulteriori dettagli. L’omicidio doveva essere una rappresentazione anche per la collettività. Su questo mi fermo, anche nella presunzione di innocenza. Mi auguro una confessione”.

