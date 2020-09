La segreteria regionale de ‘I Socialdemocratici-Isd’ ritiene «necessario ed urgente – scrive in una nota il segretario nazionale Mimmo Magistro – un incontro di tutte le forze politiche e delle liste che, attorno ed a sostegno del presidente Emiliano hanno partecipato alle elezioni e, nello scorso gennaio, alla mobilitazione delle primarie.

I socialdemocratici hanno inviato una richiesta in tal senso al segretario regionale del PD ed al governatore Emiliano innanzitutto per organizzare una o più manifestazioni di sostegno alle liste del centrosinistra impegnate nel ballottaggio di importanti comuni pugliesi». «Sarà anche l’occasione – prosegue la nota – per confermare ad Emiliano gli auguri per la splendida affermazione personale e dei partiti e l’impegno a sostenere l’amministrazione che a breve dovrà varare. Infine, per i socialdemocratici pugliesi, occorre nobilitarsi ad ogni livello per difendere le giuste rivendicazione in ogni sede della lista Senso Civico, e di altre che dovessero ritenersi danneggiate, anche per rafforzarne la maggioranza».

