«Un milione di persone hanno perso la vita per il Covid in tutto il mondo. E’ un numero impressionante e purtroppo ancora in crescita». Lo scrive il ministro della Salute Roberto Speranza in un post su Facebook, commentando le ultime cifre sul virus.

«Dobbiamo impegnare tutte le nostre energie per combattere il virus, puntando sulla ricerca scientifica per cure e vaccini efficaci e sicuri – continua il ministro -. Nel frattempo ciò che fa davvero la differenza restano i comportamenti corretti di ciascuno di noi. Servono ancora massima attenzione, serietà e prudenza».

