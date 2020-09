Un concorso fotografico sarà la novità della quarta Conferenza “Dalla prevenzione alla cura della malattia avanzata” che si terrà a Bari all’IRCCS Giovanni Paoli II il 9 e 10 novembre prossimi, dedicato alla lotta contro i tumori polmonari, con la direzione scientifica di Domenico Galetta, responsabile della Oncologia Medica Toracica dello stesso Istituto.

Un appuntamento che ogni anno si arricchisce di nuove partecipazioni dall’Italia e dall’estero, e che soprattutto nella sua prima giornata mette al centro le esperienze di prevenzione e percorre nuovi sentieri nella ricerca di diversi modelli e linguaggi comunicativi soprattutto rivolti ai giovani.

Nemico numero uno, il fumo. È questo il cuore del contest fotografico curato da Carmela Lovero: “REBELS, ritratti di ex fumatori. Del coraggio di respirare”, con una giuria formata da Silvio Boezio, direttore creativo LaboratorioCom, Franco Chiarpei, graphic designer e Carmela Lovero, fotografa e art director. Il concorso è gratuito e scade domani, 30 settembre 2020. Possono partecipare fotografi professionisti o amatori evoluti e ragazzi e ragazze under 20. I primi nella categoria AUTORI i secondi in FAMILY.

AUTORI (professionisti)

Da 1 a 3 fotografie, in bianco e nero o a colori, che ritraggano una/un ex fumatore.

Caratteristiche tecniche:

file jpg e profilo colore RGB

300 dpi, max 5 Mb per ciascuna foto

orientamento verticale

FAMILY (under 20)

1 selfie a colori con la/il componente della famiglia o l’amica/o che ha smesso di fumare.

Caratteristiche tecniche compatibili con il cellulare in uso. File di peso non superiore ad 1 mb.

Per entrambe le categorie:

I file dovranno essere così nominati: prime tre iniziali del cognome, prime tre iniziali del nome, aggiungendo, per l’invio multiplo, una numerazione progressiva.

Per esempio: Rossi Mario scriverà ROSMAR_1 e ROSMAR_2.

Ogni ritratto deve essere accompagnato da una scansione del testo manoscritto dal soggetto fotografato.

Le domande a cui la/lo invitiamo a rispondere, scrivendo solo la risposta in forma schematica o discorsiva, sono nella scheda di partecipazione

Le foto e le scansioni dovranno essere inviate con la scheda, compilata e firmata in tutte le sue parti, per posta elettronica, all’indirizzo rebelsphotocontest@gmail.com entro la mezzanotte del 30 settembre 2020.

PREMIAZIONE

Saranno selezionate le dieci storie migliori per ogni categoria. Gli autori riceveranno in premio dieci cataloghi ciascuno con la pubblicazione delle foto in concorso e l’esposizione dei propri lavori in una mostra che verrà allestita nel reparto di Oncologia medica toracica dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S di Bari. I Family under 20 riceveranno un buono spesa da utilizzare in libreria.

Le immagini non vincitrici verranno utilizzate e rese pubbliche solo nel contesto della manifestazione in sé e per la sua promozione e comunque in impieghi che non possano essere in concorrenza con le normali dinamiche di mercato. La premiazione avverrà il giorno 9 novembre alle ore 18.00 in occasione della quarta conferenza “Dalla prevenzione alla terapia della malattia avanzata”, con la direzione scientifica di Domenico Galetta, responsabile di Oncologia medica toracica dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” I.R.C.C.S di Bari.

