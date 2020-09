Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bari hanno denunciato un ragazzo, neanche maggiorenne per ricettazione. Il giovane, la scorsa notte, non ottemperando all’alt imposto da una pattuglia dei Carabinieri ha tentato la fuga a bordo di un’autovettura, risultata rubata, in direzione del centro storico, venendo inseguito dalla gazzella. A causa delle strade strette ed impraticabili, l’autovettura è andata a collidere con un veicolo parcheggiato e il giovane, che nella collisione, fortunatamente, non ha riportato conseguenze, è stato quindi identificato e denunciato a piede libero.

