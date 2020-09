“La mia odissea comincia al rientro di una breve vacanza fatta con una coppia di amici e una di parenti”. Comincia così il suo racconto Luigi (nome di fantasia), ancora positivo al Covid dopo un mese di isolamento.

“Rientrati a Bari il 17 agosto il cugino della mia compagna avverte linee di febbre come me (la mia febbre è durata 2 giorni) e spaventato si reca al Di Venere, dove viene sottoposto al tampone. Dopo due giorni l’esito arriva ed è positivo – racconta – Come da procedura viene fatto il tracciamento, ed il 27/08/2020 vengo chiamato con numero anonimo dove mi viene detto che il 28/08/2020 io, la mia compagna e mia figlia di appena 20 mesi verremo sottoposti a tampone. Parte l’isolamento fiduciario e ricevo una lettera nella quale mi si dice che dovevamo rimanere appunto in isolamento fino al 31/09/2020. Trattandosi di un errore palese cerco di contattare il numero riportato sulla mail del dipartimento (numero messo a disposizione per la gente in isolamento) ma senza aver nessun riscontro. Provo a mandare una mail all’indirizzo da cui avevo ricevuto la notifica, ma senza aver nessuna risposta. Arrivati a lunedì 31/08/2020 provo a contattare il numero riportato sulla mail e riesco a parlare con una dottoressa alla quale spiego la situazione e mi dice che a lei non risultava il mio nome”.

Cominciano quindi una serie di errori. “Dopo tante peripezie si arriva al nome della dottoressa che ha in carico la mia pratica, a questo punto le faccio notare i due errori riportati sulla mail – continua il racconto – il primo è che la mia data di nascita e quella della mia compagna erano le stesse – cosa non corrispondente al vero – e l’altro riguardo quella data del 31 settembre, giorno che non esiste. Dopo questa telefonata richiamo la dottoressa e le chiedo se fossero pronti i risultati del tampone: io e la mia compagna risultiamo positivi e fortunatamente mia figlia negativa”.

“Il giorno 09/09/2020 veniamo sottoposti al 2° tampone (scadenza isolamento 10/09/2020) e il giorno 11/09/2020 chiamo per chiedere i risultati, io ancora positivo e fortunatamente la mia compagna e mia figlia negative. Il giorno 21/09/2020 veniamo sottoposti al 3° tampone (scadenza isolamento 24.09.2020) e il giorno 22/09/2020 chiamo per chiedere i risultati, io positivo e fortunatamente la mia compagna e mia figlia negative. Il giorno 27/09/2020 veniamo sottoposti al 4° tampone in attesa di esito (anche se sarebbero dovuti venire il giorno 26.09.2020 ma a detta della dottoressa avevano ancora una volta dimenticato i nostri nomi e che la stessa avrebbe o ha denunciato il tutto ai suoi superiori in quanto lei il suo dovere lo ha fatto senza nessun errore)”.

“In tutto questo arco di tempo ho avuto telefonate accese con la dottoressa del dipartimento, in quanto non veniva rispettato il protocollo per l’isolamento, non abbiamo mai ricevuto una telefonata per sapere lo stato di salute, considerando che io sono diabetico e iperteso, mentre la mia compagna è incinta con minacce di aborto e che necessitava di visita ginecologica e punture”.