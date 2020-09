Lo sportello Amtab di via Trevisani a Bari è stato chiuso dopo che un addetto alle pulizie esterno è risultato positivo. La Asl ha disposto la quarantena per tutti gli impiegati e l’ufficio è stato sanificato in via precauzionale. I dipendenti sono negativi. La Asl deciderà quando sarà riaperto l’ufficio.

