Dopo i cali dei mesi scorsi, rimbalzano le bollette energetiche. Secondo Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i rincari dal 1 ottobre saranno consistenti e in misura del 15,6% per la luce e dell’11,4% per il gas. Ciononostante, per la famiglia tipo sono ancora previsti risparmi per quest’anno.

Nel secondo trimestre 2020 infatti si sono registrati ribassi pari a -18,3% l’elettricità e -13,5% per il gas, proseguiti anche nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l’elettricità (+3,3%). Il rimbalzo per i prezzi dell’energia che tornano su livelli vicini a quelli pre-Covid, spiega Arera, è dovuto al rafforzamento della ripresa delle attività economiche e dei consumi.

