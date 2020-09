È stato inaugurato oggi presso il reparto di Oncoematologia pediatrica del Vito Fazzi di Lecce, diretto dalla dott.ssa Titti Tornesello, l’anno scolastico della ‘Scuola in ospedale’, con le sezioni della Scuola Primaria e della Secondaria di I e II grado, istituita dall’Ufficio scolastico regionale in sinergia con la Asl e dedicata ai bambini e ai ragazzi ricoverati e che necessitano di cure.

Per la scuola primaria vengono insegnate tutte le discipline, per la scuola secondaria di primo e secondo grado: italiano, storia, geografia, matematica e fisica, scienze, arte e immagine, educazione musicale, inglese e francese. Due i docenti impegnati per le classi della primaria, 3 per la scuola secondaria di primo grado, 3 per la scuola secondaria di secondo grado.

Sono 18 al momento gli alunni coinvolti, di diverse età, che svolgono le lezioni all’interno del reparto, dove sono allestite 3 aule, una per ogni ciclo di istruzione, due sale di musica e un laboratorio linguistico. Pur in emergenza sanitaria da Covid-19, la Scuola in ospedale ha avviato le sue attività anche a Lecce, grazie alla collaborazione tra ASL Lecce e le scuole capofila: l’Istituto comprensivo Alighieri-Diaz di Lecce e l’IISS Galilei-Costa-Scarambone di Lecce che consentono la presenza costante di personale docente nella struttura sanitaria.

“Oggi migliaia di giovani pugliesi sono al loro primo giorno di scuola in presenza e a tutti loro auguro un buon inizio anno scolastico – dichiara il presidente Michele Emiliano – tra loro ci sono anche i piccoli pazienti della oncoematologia pediatrica che iniziano le lezioni in ospedale. Si parte oggi a Lecce con la scuola in ospedale, un presidio di grandissimo valore attivato sul territorio regionale, che coniuga due fondamentali diritti, alla salute e all’istruzione. Ringrazio tutti coloro che fanno crescere questa realtà che porta la bellezza del sapere e della socialità nei luoghi di cura. Tutto il nostro sostegno e incoraggiamento va ai bambini e ai ragazzi che intraprendono questo percorso di studi. Un percorso che è personalizzato per ogni studente in stretta sinergia con la scuola di provenienza in modo da garantire la continuità formativa nel passaggio tra classe/ospedale”. La scuola in ospedale è attiva non solo a Lecce ma partirà anche al Policlinico di Bari e quest’anno anche all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Al Policlinico Riuniti di Foggia è attiva una scuola in presenza nel reparto di Neuropsichiatria Infantile e sta per partire l’attività didattica a distanza per i bambini in Pediatria. Anche nelle Asl di Brindisi e Bat è prevista attività didattica a distanza in Pediatria.

