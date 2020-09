Avrebbe pianificato tutto. Scrivendo su dei fogli le fasi dell’omicidio. Si sarebbe portato anche delle fascette per legare le sue vittime e torturarle. Questa l’ipotesi accusatoria della Procura di Lecce nei confronti del 21enne, studente di Scienze Infermieristiche, Antonio De Marco, fermato ieri con l’accusa di omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta. De Marco ha confessato nella notte.

La caccia al killer ha impegnato tutte le forze dell’ordine: sono stati visionati filmati, ispezionati pc, per risalire all’identità dell’uomo. Ieri il procuratore di Lecce, Leonardo Leone de Castris, ha fornito dettagli sull’identità del killer, uno studente universitario, ex coinquilino della coppia. “Sui bigliettini trovati – ha detto il procuratore – lo studio dell’itinerario ma anche la programmazione dell’azione, da precedere da attività prodromica all’omicidio. L’omicidio doveva essere una rappresentazione anche per la collettività. Su questo mi fermo, anche nella presunzione di innocenza. Mi auguro una confessione”. De Marco avrebbe voluto anche lasciare una scritta sui muri della città a suggello del suo gesto.

Il movente potrebbe essere stato la vendetta. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, infatti, De Marco aveva vissuto per quasi un anno in affitto in una delle stanze dell’appartamento dove successivamente i due giovani avevano deciso di andare a vivere insieme. A quanto si è appreso, per almeno due mesi De Marco ed Eleonora Manca sarebbero stati coinquilini perché la ragazza si appoggiava nell’altra stanza dell’appartamento. La convivenza tra i due, però, non sarebbe stata facile. Daniele De Santis aveva quindi deciso di non rinnovare il contratto al giovane e di tenere l’appartamento per sé e la fidanzata.

