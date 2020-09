Un dipendente comunale positivo al Covid. L’annuncio del sindaco di Monopoli Angelo Annese sui social. “Questa mattina – scrive – devo comunicarvi che un dipendente del Comune di Monopoli è risultato positivo al Covid. Per questa ragione, questa mattina gli uffici comunali resteranno chiusi per consentire la sanificazione degli ambienti. La Asl, come sempre, rintraccerà i contatti stretti. Vi chiedo scusa se alcuni servizi comunali in questi giorni potrebbero non essere garantiti”.

