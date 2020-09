Un 24enne barese è stato arrestato ieri dai Carabinieri della compagnia di Bari Centro per detenzione ai fini di spacco di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, di professione facchino, è stato fermato mente percorreva la strada provinciale n.60 in direzione Triggiano a bordo del suo furgone, che viaggiava ad una velocità eccessiva rispetto ai limiti imposti.

Sarebbe stato l’atteggiamento agitato e inizialmente non collaborativo del ragazzo ad insospettire i militari che, durante un controllo più accurato del veicolo, hanno rinvenuto oltre 600 grammi di cocaina e una cospicua somma di denaro della quale il fermato non è riuscito a fornire alcuna legittima giustificazione. Il giovane è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura restrittiva in regime di domiciliari.

