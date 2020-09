Prende forma la “pool”, la piscina da skate che verrà realizzata all’interno dell’ex caserma Rossani.

“I lavori – spiega l’assessore Pietro Petruzzelli – procedono veloci, ora si è alle prese con il getto di calcestruzzo. Ancora un po’ di pazienza e i tanti appassionati potranno venire qui per fare skate e divertirsi a saltare. Ci saranno anche un campo da basket e un’area fitness. Un altro tassello, importante, della nostra strategia di trasformare Bari in una grande palestra a cielo aperto. A breve il parco dell’ex caserma Rossani sarà restituito alla comunità. Un grande parco in pieno centro cittadino dove sportivi e non solo potranno trascorrere qui il loro tempo libero”.