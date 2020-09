Tutti i membri del gruppo del Movimento 5 Stelle in Senato si stanno sottoponendo, in queste ore, al tampone naso-faringeo per accertare l’eventuale contagio da Coronavirus. La necessità sarebbe scaturita, secondo quanto dichiarato dalle fonti di Palazzo Madama, dal riscontro della positività al Covid-19 di due senatori dello stesso gruppo. Questi ultimi non avrebbero presenziato alla recente assemblea congiunta dei parlamentari del M5S, ma avrebbero assistito alla riunione in videoconferenza.

Occasione, l’assemblea congiunta, in cui senatori e deputati non avevano comunque avuto modo di riunirsi nella stessa sala: i membri di Palazzo Madama erano in una sala della Biblioteca del Senato in Piazza della Minerva, mentre i deputati erano nell’Auletta dei gruppi di Montecitorio. Per precauzione, intanto, sono state sospese le sedute delle commissioni del Senato convocate per oggi e si attende conferma di un’eventuale estensione della misura precauzionale alla giornata di domani.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.