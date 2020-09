Altro materiale che comproverebbe la responsabilità di Antonio De Marco nel duplice omicidio dei fidanzati di Lecce, tra cui un biglietto speculare a quello recuperato sul luogo del duplice omicidio, con il cronoprogramma dettagliato del delitto, è stato sequestrato dai carabinieri nel corso di una perquisizione nella casa di via Fleming di De Marco.

Anche in questo biglietto lo studente 21enne reo confesso della brutale uccisione di Daniele De Santis e Eleonora Manta, il cronoprogramma del delitto indicando anche il tempo necessario per completare l’esecuzione del piano, calcolato in un’ora e mezza. Nella casa di via Fleming De Marco era andato ad abitare dallo scorso settembre dopo aver lasciato la stanza in affitto di via Montello. Sul foglio sequestrato é riportato a mano il percorso da seguire, sono cronometrati anche i tempi di percorrenza e della permanenza nella casa della coppia. Il gip Michele Toriello ha fissato per domattina alle 9.30 nella casa circondariale di Lecce l’udienza di convalida del fermo.

Il giovane è detenuto dall’altra notte nel carcere del capoluogo salentino. Oggi intanto, alcuni degli effetti personali appartenuti al giovane arbitro trucidato e alla sua fidanza sono stati consegnati dagli investigatori ai familiari delle due vittime . Si tratta di oggetti personali, tra cui portafogli, chiavi e una catenina d’oro, rinvenuti nella casa dove è avvenuto il duplice omicidio ma che non fanno parte dei reperti necessari alle indagini e che non saranno sottoposti a perizia da parte dei Ris di Roma la prossima settimana.

