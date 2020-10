“Sul Palagiustizia finalmente una buona notizia”. È il commento del sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine dell’incontro in cui, stamane, è stato sottoscritta la convenzione tra il Ministero della Giustizia e l’Agenzia del Demanio per la realizzazione del nuovo Parco della Giustizia di Bari.

“Ora occorre procedere celermente per consegnare alla città e al suo distretto giudiziario una sede dignitosa e adeguata per lo svolgimento di una funzione pubblica centrale ed importante per la crescita e il benessere del territorio – ha proseguito il primo cittadino – Con la firma di oggi, così come mi aveva annunciato il ministro Bonafede, finalmente parte la progettazione del polo della giustizia. Spero che l’opera possa essere interamente finanziata con le risorse del recovery plan”.

