Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione sul valore della ricerca per la lotta al tumore al seno promosse dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, questa sera, come annunciato qualche giorno fa nella conferenza stampa di presentazione della campagna “Ottobre Rosa”, la fontana di piazza Moro sarà illuminata di rosa per sensibilizzare i cittadini sull’importanza del sostegno alla ricerca.

