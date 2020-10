Salgono ancora i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia, oggi su 4.152 tamponi processati sono stati rilevati 114 casi: 74 in provincia di Bari, 5 nella Bat, 1 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 1 provincia di residenza non nota. E’ stato registrato anche un decesso in provincia di Foggia, salgono a 596 le vittime del Covid-19.

“Il dipartimento di Prevenzione della Asl Bari oggi ha rilevato 74 nuovi casi di positività al virus Sars-Cov2. Si tratta in massima parte di contatti stretti di casi già noti, risultato dell’attività di monitoraggio e tracciamento condotta in maniera capillare da parte delle strutture e del personale impiegato nella sorveglianza epidemiologica”, spiega il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 413.516 test; sono 4.697 i pazienti guariti; 2.607 i casi attualmente positivi, di cui 231 i ricoverati. Del totale dei positivi, lo 0,5% è ricoverato nelle terapie intensive. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.900.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.