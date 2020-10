Il Tribunale penale di Trani è stato chiuso in via precauzionale e tutte le udienze sono state sospese per il caso di un contatto diretto di un positivo al Covid. Il provvedimento di chiusura, con conseguente sanificazione – tuttora in corso – degli uffici al primo piano di Palazzo Torres a Trani, è stato adottato questa mattina dopo la notizia di un tirocinante del Tribunale che sarebbe un contatto stretto di una persona risultata contagiata. Anche tutte le persone entrate in contatto con il tirocinante, come da protocollo anti-contagio, sono in isolamento in attesa di tampone.

Al piano terra, dove hanno sede gli uffici dell’Ordine degli avvocati di Trani, è stato allestito d’urgenza un front office per il deposito degli atti in scadenza. Le udienze sospese saranno riconvocate con notifiche via pec. Regolarmente aperti e in attività gli uffici della Procura e domani dovrebbe riprendere anche l’attività del Tribunale. ANSA

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.