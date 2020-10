Una sparatoria sarebbe avvenuta, questa mattina, all’intero della bottega di un barbiere a Paolo del Colle, in provincia di Bari. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, una persona non ancora identificata avrebbe fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale e avrebbe iniziato a sparare alcuni colpi di arma da fuoco.

Per fortuna, non sono stati registrati feriti in seguito al gesto dell’uomo, le cui cause sarebbero adesso in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e avviare le indagini per arrivare all’identità dell’uomo.

