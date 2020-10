E’ attivo infatti in alcune zone pubbliche di Mola il servizio di Wi-Fi gratuito promosso e finanziato dalla Commissione Europea. A dare la notizia il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna che spiega: “Si tratta di una opportunità unica che l’Amministrazione non si è lasciata sfuggire partecipando al bando dell’Ue e ottenendo i finanziamenti. Obiettivo della rete WiFi4EU, chiamata in questo modo dalla stessa Commissione europea per renderla riconoscibile in tutta Europa, è fornire un servizio di pubblica utilità grazie all’installazione di hotspot in piazze, biblioteche, parchi ed edifici pubblici, così da consentire agli utenti di navigare su internet in modo gratuito. Un servizio in più per i cittadini per una Mola più smart”.

Al momento la copertura del servizio Wi-Fi gratuito sul territorio comunale è garantita in Piazza XX Settembre – Zona Chiesa Maddalena; Lungomare Dalmazia – Zona Rotonda; Piazza degli Eroi – Zona Ex Municipio; Biblioteca Comunale; Parco Giochi di Via de Gasperi; Castello Angioino; Cozze Lungomare Zara – Zona Oasi.

“Ma l’obiettivo è incrementare questo servizio raggiungendo anche le zone più periferiche – precisa Colonna – nella consapevolezza che internet è uno strumento importante sotto diversi profili e deve poter essere fruito da tutti”. A breve le zone coperte saranno indicate con apposita segnaletica.

Per usufruire del servizio gratuito basta cercare – naturalmente nelle zone coperte – tra le connessioni WiFi del proprio dispositivo mobile quella denominata “WIFI4EU” e, senza necessità di registrazione o inserimento di dati, in modalità semplice e veloce, cliccare e connettersi.

foto wikipedia

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.