“Perché non prendete provvedimenti e non integrate altre corse Amtab?”. L’appello sui social network è indirizzato al sindaco di Bari Antonio Decaro, in relazione agli assembramenti che si creano soprattutto negli orari di punta per studenti e lavoratori pendolari.

Il timore di contagi Covid spinge i genitori preoccupati a chiedere una intensificazione delle corse per evitare l’affollamento caotico dei mezzi pubblici. Come testimonia la foto scattata ieri mattina sul numero 13 del bus Amtab: “Era stracarico, non è possibile che la gente dei quartieri periferici è costretta ad arrivare a destinazione mezzora più tardi quando i bus sono pieni agli orari di punta. Oltretutto c’è ancora gente che sale senza mascherine”.

Le segnalazioni al sindaco Decaro pervengono anche dall’esterno degli istituti scolastici, soprattutto medie e superiori. Dal Panetti al Marconi, in attesa del suono della campanella gran parte degli alunni si assembrano senza rispettare il distanziamento sociale, almeno un metro e mezzo, e solo in rari casi indossano correttamente le mascherine. “Qui chi controlla? Ci verrebbero delle isole pedonali da aumentare gli spazi pedonali a disposizione”.

