Intorno all’una di notte di ieri, una pattuglia della polizia ferroviaria in servizio di vigilanza nella stazione ferroviaria di Bari ha fermato una macchina con a bordo tre giovani, tutti ventenni baresi. Il fermo è avvenuto intorno all’una di notte di ieri in prossimità del bar delle ferrovie in piazza Aldo Moro.

Mentre i tre si dirigevano verso il bar prospiciente è scattato il controllo dei poliziotti. Essendo emersi precedenti di polizia, gli agenti hanno approfondito gli accertamenti estendendoli al veicolo dove è stata rinvenuta, nella tasca dello schienale, una noccoliera in metallo, color argento, lunga 11 cm e larga 6 cm circa, il cui porto è vietato. L’arma è stata sequestrata e il proprietario del veicolo denunciato.

