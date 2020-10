Per tutti i visitatori che raggiungeranno la Fiera del Levante dal 3 all’11 ottobre 2020, a bordo di un monopattino elettrico targato BIT Mobility, sono stati creati tre appositi BIT Point, presso gli ingressi della Fiera: Ingresso delle Bandiere, in piazzale Vittorio Triggiani; Ingresso Monumentale, di fronte alle Cucine del Mercato; Ingresso Lato Stadio, in via Giuseppe Verdi.

In collaborazione con la polizia locale, presso il loro stand, personale adibito sarà a disposizione per informazioni e consigli sul corretto utilizzo del mezzo. I BIT Point, le aree di parcheggio dedicato, permetteranno di ottenere uno sconto del 50% sullo sblocco del monopattino in sharing.

Inoltre, si potranno avere 15 minuti gratuiti utilizzando il codice di sconto LEVANTEBIT, utili per raggiungere lo spazio espositivo da ogni parte della città. Le promo saranno disponibili sull’app BIT Mobility, nella mappa della città a partire da domani; gli utenti riceveranno tutte le informazioni direttamente sui propri devices per un costante aggiornamento delle offerte.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.