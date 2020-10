“Vorremmo mandare un messaggio alle famiglie: mai come quest’anno è importante vaccinare i bambini. E’ uno scudo”. Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in visita oggi all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove si è sottoposta al vaccino antinfluenzale.

“Al Ministero – spiega – abbiamo previsto che nella fascia della fragilità siano compresi i bambini e poi abbiamo abbassato a 60 anni l’età dell’anzianità. Per i bambini è fondamentale, per non confondere i sintomi, che sono molto simili, e non correre negli ospedali temendo che sia di peggio. Poi sicuramente la tutela dall’influenza è un elemento di sicurezza in più anche rispetto al Covid. Vaccinarsi è una cosa importantissima e non vogliamo smettere di dirlo”.

“Il Governo – ha continuato – ha emesso una circolare che prevede il test rapido a scuola, che aiuterà scuole, insegnanti e classi anche a tornare più rapidamente al funzionamento. Dove si può si parte immediatamente e molte realtà sono già partite. Molto bene sarà quando arriveranno i test salivali che per i bambini sono anche meno invasivi ed estremamente più semplici. Sono già all’ultimo passaggio, si cerca di capirne ancora l’attendibilità ma sono già in sperimentazione in varie zone di Italia».

“Governo – ha continuato – sta valutando l’eventuale uso delle mascherine all’aperto di fronte alla ripresa di focolai. Ci si sta pensando da molte parti». «Ieri abbiamo avuto un aumento secco di più di 500 casi – ha detto Zampa – e dobbiamo fare in modo che il sacrificio enorme che abbiamo fatto come Paese tutti insieme dia risultati permanenti. Se oggi l’Italia può vantare numeri così radicalmente diversi dal resto d’Europa è perché siamo stati molto rigorosi. Quindi di fronte a una ripresa molti sindaci e presidenti di Regione stanno andando in questa direzione. Il Governo valuta settimana per settimana e non è da escludere un provvedimento nazionale”. (Ansa)

