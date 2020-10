Sono 596 le vittime del Covid-19 pugliesi: si tratta del dato più alto al Sud in rapporto al numero di casi totali. In Puglia, infatti, da marzo a ieri si è registrato un morto ogni 13,25 contagiati (7900 positivi totali e 586 vittime), mentre in Campania il rapporto è di un decesso ogni 28,36 positivi (463 vittime su 13.132 positivi); in Sicilia una vittima ogni 23,21 contagiati (312 morti e 7274 casi complessivi); in Calabria un decesso ogni 20,02 positivi (100 vittime e 2002 casi); in Basilicata il rapporto è di un morto ogni 29 positivi; in Molise un decesso ogni 27,3 contagiati.

Non solo: nelle Regioni del Sud la percentuale dei casi ospedalizzati è molto superiore alla media nazionale del 6,6%: Sicilia (11,1%), Lazio (10,2%), Liguria (9,6%) Puglia (9,2%).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.