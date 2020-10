Torna il maltempo in Puglia dopo una settimana di tregua. Da questa sera e per 24 ore sono attesi in tutta la regione venti forti di burrasca, con raffiche. L’allerta è di livello arancione da parte della Protezione civile che ha diramato il nuovo bollettino, invitando alla cautela. Dalle 8 di domani solo nel sud della Puglia invece è prevista un’allerta gialla con forti precipitazioni.

