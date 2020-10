Alta tensione a Monopoli (Bari) nel pomeriggio di ieri per lo sbarco di 35 migranti. Come riferisce il sindaco Angelo Annese, intorno alle 16.30 è stata avvistata una barca a vela al largo, immediato l’intervento delle forze dell’ordine e della capitaneria di porto che hanno provato a bloccare la nave. “Nel frattempo – spiega Annese – alcuni migranti sono fuggiti ma grazie a un lavoro importantissimo di squadra poco dopo sono state bloccate tutte le 35 persone, tra i 25 e i 40 anni”.

Sono tutte in buona salute, la Croce Rossa ha effettuato il primo screen, con la successiva identificazione e il trasferimento nel Cara di Palese. “Non si vedeva uno sbarco da oltre 20 anni. Qualche simpaticone di turno ha messo in giro il messaggio in cui allertava la cittadinanza a sbarrare le porte perché ci sarebbero stati dei migranti che potevano entrare nelle nostre case. E’ tutto falso”, conclude Annese.

Infine un aggiornamento sui contagi Covid a Monopoli. Fino a qualche giorno fa superavano i 50 positivi, da ieri risultano essere in calo con 32 cittadini contagiati. Gran parte di loro hanno pochi sintomi e stanno bene. Il sindaco Annese è risultato negativo al tampone effettuato con altri 23 dipendenti comunali (tutti negativi) dopo il caso di positività di un loro collega che ha causato la chiusura degli uffici.

