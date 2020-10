Sono 86 i positivi al Covid ad Altamura. Lo comunica il sindaco Rosa Melodia. “I dati aggiornati degli uffici ASL riportano 86 casi di persone positive al Covid-19 ad Altamura – spiega – Due persone sono ricoverate. 32 sono guarite. 118 è il totale dei casi dall’inizio della seconda ondata di contagi”.

“Per quanto riguarda la situazione nelle scuole – prosegue Melodia – 1 positivo al “Karol Wojtyla” ( sono ancora in isolamento il gruppo classe e gli insegnanti) 1 caso positivo all’ Istituto “Nervi-Galilei”, 1 caso positivo al liceo “Cagnazzi” ed 1 alla “Don Milani”. Sono stati adottati tutti i protocolli necessari per la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza del personale scolastico e degli alunni. Intanto Carabinieri e Polizia Locale stanno controllando il territorio per una serie di verifiche”.

C’è anche un caso sospetto al liceo scientifico e linguistico Federico II di Svevia che, stamattina, è stato chiuso per permettere all’Asl Bari di effettuare la sanificazione degli ambienti in via precauzionale. Il sospetto contagio riguarda uno studente, ma si attende il risultato del tampone.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.