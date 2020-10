Ancora fuochi d’artificio in città. Questa volta la segnalazione arriva da Carrassi. “Questa sera – ci racconta un lettore – c’erano pericolosissimi fuochi d’artificio tra i palazzi in via Pietro Sette a Carrassi”.

Non è la prima volta che la città di Bari viene “svegliata” da batterie di fuochi illegali. Da San Girolamo a Japigia, da Madonnella a San Pasquale, sono diverse le segnalazioni ogni notte.

