Mascherine, controllo della temperatura, distanziamento, ingressi contingentati. La Fiera del Levante 2020 fa i conti con l’emergenza Covid nei giorni della seconda ondata di contagi (oggi 111 in Puglia, 65 nuovi positivi in provincia di Bari) tra vialoni desolati e stand con plexiglas per circoscrivere i prodotti. A penalizzare l’afflusso il maltempo, con il forte vento di maestrale che ha costretto i vigili del fuoco ad intervenire per mettere in sicurezza alcuni cartelli.

Le degustazioni sono limitate ed è vietato il contatto diretto, così i promoter muniti di dispositivi di protezione individuale devono porgere le bontà pugliesi direttamente sulle mani dei visitatori (fotogallery in basso). Come annunciato, anche uno dei simboli della Campionaria barese come la galleria delle nazioni è in versione ridotta con solo sei paesi esteri in vetrina: Francia, Danimarca, Spagna, Senegal, Ecuador, Egitto. Gli ingressi agli stand sono contingentati attraverso l’utilizzo del conta persone digitale da parte degli addetti alla security, con percorsi differenziati per l’ingresso e l’uscita dei clienti.

Nel primo sabato d’apertura, all’ora di pranzo, non si registrano assembramenti e l’obbligo di indossare la mascherina è rispettato dalla maggioranza dei cittadini. Non si segnalano code nemmeno alla biglietteria dell’ingresso orientale in cui si possono acquistare i biglietti per chi non ha dimestichezza con il sistema online. Ticket nominativi a cui si allega il proprio numero di telefono per garantire la tracciabilità in caso di focolai da coronavirus.

Intanto la Fiera del Levante prepara una lunga serie di eventi itineranti. Ecco il programma:

SABATO ORE 18.00 – 20.00 – 21.00

Waterbowl Show, una performance spettacolare e coinvolgente: una vasca trasparente con più di 1000 litri d’acqua, due ammalianti danzatrici, come sirene, con movenze sensuali, eseguiranno tuffi, contorsioni ed elementi acrobatici. Con estrema eleganza e grazia le artiste porteranno in scena uno show di forte impatto visivo e emotivo, che renderà l’evento unico e indimenticabile.

DOMENICA 4 OTTOBRE

ORE 12.00 – 18.00

Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive.

ORE 18.00 – 20.00 – 21.00

Waterbowl Show, una performance spettacolare e coinvolgente: una vasca trasparente con più di 1000 litri d’acqua, due ammalianti danzatrici, come sirene, con movenze sensuali, eseguiranno tuffi, contorsioni ed elementi acrobatici. Con estrema eleganza e grazia le artiste porteranno in scena uno show di forte impatto visivo e emotivo, che renderà l’evento unico e indimenticabile.

LUNEDI’ 5 OTTOBRE

ORE 15.00 – 19.00

Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive.

ORE 16.30 – 18.00 – 20.00

Bianche Presenze. Bianche farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno il luogo dell’evento in un luogo magico, lontano dal tempo. Un delicato ed emozionante spettacolo itinerante con sei artisti tra fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco si uniscono per mettere in scena uno spettacolo coinvolgente da togliere il fiato. Spettacolo veramente unico sarà quello delle Fashion Butterflies: la performance è realizzata con i costumi che la Maison Dior ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo.

MARTEDI’ 6 OTTOBRE

ORE 15.00 – 19.00

Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive.

ORE 16.30 – 18.00 – 20.00

Bianche Presenze. Bianche farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno il luogo dell’evento in un luogo magico, lontano dal tempo. Un delicato ed emozionante spettacolo itinerante con sei artisti tra fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco si uniscono per mettere in scena uno spettacolo coinvolgente da togliere il fiato. Spettacolo veramente unico sarà quello delle Fashion Butterflies: la performance è realizzata con i costumi che la Maison Dior ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo.

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE

ORE 15.00 – 19.00

Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive.

ORE 16.30 – 18.00 – 20.00

Bianche Presenze. Bianche farfalle, eteree, eleganti, accompagnate da angeli bianchi in frac trasformeranno il luogo dell’evento in un luogo magico, lontano dal tempo. Un delicato ed emozionante spettacolo itinerante con sei artisti tra fuoco, trampoli, effetti pirotecnici, danza aerea, acrobatica e giocoleria di fuoco si uniscono per mettere in scena uno spettacolo coinvolgente da togliere il fiato. Spettacolo veramente unico sarà quello delle Fashion Butterflies: la performance è realizzata con i costumi che la Maison Dior ha rifinito con le opere del pittore Pietro Ruffo.

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE

ORE 15.00 – 19.00

Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive.

ORE 16.30 – 18.00 – 20.00

Parolabianca uno spettacolo rappresentato da una figura fiabesca con una sfera magica piena di messaggi poetici, i bigliettini sono personalizzabili con il nome del brand, il logo, la data dell’evento o quello che preferite. Durante l’esibizione Parolabianca offre attimi di pura poesia. É una presenza delicata e non invasiva di cui gli ospiti possono godere a piacimento.

VENERDI’ 9 OTTOBRE

ORE 15.00 – 19.00

Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive.

ORE 16.30 – 18.00 – 20.00

Parolabianca uno spettacolo rappresentato da una figura fiabesca con una sfera magica piena di messaggi poetici, i bigliettini sono personalizzabili con il nome del brand, il logo, la data dell’evento o quello che preferite. Durante l’esibizione Parolabianca offre attimi di pura poesia. É una presenza delicata e non invasiva di cui gli ospiti possono godere a piacimento.

SABATO 10 OTTOBRE

ORE 12.00 – 18.00

Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive.

ORE 18.00 – 20.00 – 21.00

Carillon vivente Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d’altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile. La perfomance ha già superato le 1000 repliche in 24 Paesi.

DOMENICA 11 OTTOBRE

ORE 12.00 – 18.00

Artisti di strada e trampolieri si esibiranno in performance da guardare a testa in sù. Giochi e coreografie coglieranno di sorpresa i visitatori come dei flash mob estremamente spettacolari. Qui musica, danza e circo si fondono creando quadri coregrafici e figure fantastiche davvero suggestive.

ORE 12.30 – 19.00 – 21.00

Carillon vivente Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d’altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile. La perfomance ha già superato le 1000 repliche in 24 Paesi.

