Da qualche giorno a Bari si sta assistendo ad un curioso fenomeno, quello delle cavallette. Insetti che solitamente non sono usuali nelle città ma che, ultimamente, stanno comparendo su balconi o in strada. “L’improvviso rialzo termico ha portato una inaspettata presenza di piccole cavallette nella zona di via Oberdan – ci racconta un lettore – Sul mio terrazzo ce ne erano tantissime”. Già in passato, sempre a causa dei cambiamenti climatici, si sono presentati fenomeni particolari, come le piccole invasioni di formiche volanti.

