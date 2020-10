La ripartizione Servizi alla persona – settore Servizi sociali rende noto che stato approvato l’avviso pubblico relativo alla costituzione della rete “Oltre le barriere” e del relativo protocollo di intesa tra il Comune di Bari e le associazioni cittadine che operano nell’ambito della disabilità.

Il progetto persegue finalità di cura e assistenza delle persone con disabilità mediante diversi interventi volti al benessere e all’inclusione sociale. In particolare, mira a valorizzare il ruolo del Terzo Settore e il coinvolgimento del mondo dell’associazionismo nella programmazione e gestione di nuovi interventi e nella promozione del loro sviluppo.

Possono presentare domanda le associazioni iscritte nel registro generale delle organizzazioni di volontariato e/o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale (nelle more di costituzione del Registro unico del terzo settore D.lgs. 3 luglio 2017 n.117) operanti nel territorio cittadino che hanno nella loro finalità quello della tutela e integrazione delle persone con disabilità o dei loro familiari di esprimere la propria volontà di adesione al Protocollo di intesa.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata tramite apposito modello di domanda, in carta semplice, e trasmessa via PEC a pec.serviziallapersonacomune.bari.it entro e non oltre il 31 ottobre.

