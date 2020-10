Tornano i parcheggiatori abusivi in zona Fiera del Levante. Agenti in borghese della polizia locale di Bari hanno scoperto gli abusivi In via Verdi e in prossimità dell’ingresso Orientale di piazzale Triggiani. Sono state elevate sanzioni per diverse centinaie di euro oltre al sequestro dei proventi frutto dell’attività illecita. Ai trasgressori sono stati anche notificati i relativi ordini di allontantamento finalizzati all’applicazione del successivo DASPO urbano.

La crociata della Polizia Locale di Bari contro i parcheggiatori abusivi, nell’ultima settimana, ha registrato anche altre importanti azioni di contrasto poste in essere in piazza Moro, dove sono fioccate anche delle denunce inoltrate alla autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale. Da inizio anno, gli uomini del Corpo di Polizia Locale, nonostante il lock down, hanno notificato ben 49 ordini di allontanamento a cittadini baresi e stranieri. I controlli continueranno- senza tregua- anche nei prossimi giorni.

