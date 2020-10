Un albero è caduto in via Portoghese, di fronte al mercato del lunedì e a pochi passi dalla Fiera del Levante, che ha aperto oggi. La polizia locale invita alla cautela e sta intervenendo per la viabilità. In attesa della messa in sicurezza e della rimozione dell’albero. Ieri la Protezione civile aveva diramato su tutta la Puglia un’allerta arancione proprio per vento forte.

