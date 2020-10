Non c’è stato nulla da fare. Nonostante le raccolte firme, i sit in, le mobilitazioni, il Disney Store di via Sparano dopo 21 anni abbassa le saracinesche da domani. Tanta l’amarezza dei 13 dipendenti che oggi hanno voluto salutare con un cartello i loro clienti.

“E’ stato bello fare parte delle vostre vite”, si legge sulla vetrina. All’apertura diversi i clienti che si sono presentati per l’ultimo giorno di acquisti, molti hanno espresso solidarietà ai dipendenti.

“Ci siamo rassegnati – spiegano i dipendenti – non possiamo farci nulla è una decisione internazionale. Abbiamo messo il cartello per ringraziare un po’ tutti. Sono stati 21 anni di professionalità e impegno. Se la gente non vuole che andiamo via non è solo per il marchio ma per quello che abbiamo lasciato”.

