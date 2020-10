Il dipartimento Salute della Regione Puglia ha prorogato al 31 marzo del 2021 la scadenza per il rinnovo dei certificati di esenzione ticket per reddito. ll provvedimento consentirà a chi ne ha diritto di beneficiare per altri sei mesi della validità dei codici di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

“L’attuale situazione epidemiologica – spiegano dal dipartimento – per quanto non preoccupante come quella dei mesi precedenti – rende necessario ridurre allo stretto indispensabile le occasioni di affollamento per accesso degli utenti presso gli sportelli della Anagrafe sanitaria dei distretti della Asl finalizzate al rinnovo delle esenzioni”. Per coloro che non hanno la possibilità di usare mezzi telematici, le Asl metteranno a disposizione all’esterno di alcune sedi territoriali delle anagrafi sanitarie, sistemi di raccolta della modulistica necessaria. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno visualizzare le esenzioni dei loro iscritti in tempo reale.

